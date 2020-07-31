Fatih Karagümrük'ten Cüneyt Çakır ve TFF'ye teşekkür Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ile oynanan TFF 1. Lig Play-Off Final maçında görev yapan hakem Cüneyt Çakır ve ekibine, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerine başarılı yönetimleri için teşekkür etti.

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ile oynanan TFF 1. Lig Play-Off Final maçında görev yapan hakem Cüneyt Çakır ve ekibine, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerine başarılı yönetimleri için teşekkür etti. Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig Play-Off Final müsabakasında görev yapan başta hakem Cüneyt Çakır ve ekibine, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcileri ve Organizasyon Komitesi'ni bu önemli müsabakadaki başarılı yönetimleri için teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA