Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a teşekkür

Fatih Karagümrük Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u ağırladıkları maçta Vodafone Park'ı kullanıma açan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kapılarını bize açan Beşiktaş yönetimine, stadyum çalışanlarına ve Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük