Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a teşekkür
04.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:12
Fatih Karagümrük Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u ağırladıkları maçta Vodafone Park'ı kullanıma açan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür mesajı yayımladı.
Fatih Karagümrük Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u ağırladıkları maçta Vodafone Park'ı kullanıma açan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür mesajı yayımladı.
Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kapılarını bize açan Beşiktaş yönetimine, stadyum çalışanlarına ve Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük