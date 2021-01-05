Fatih Karagümrük'ten 2 transfer
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fatih Karagümrük'ten 2 transfer

05.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:32
Fatih Karagümrük'ten 2 transfer

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor forması giyen Gaston Campi'yi ve Vegar Eggen Hedenstad'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor forması giyen Gaston Campi'yi ve Vegar Eggen Hedenstad'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde, kırmızı-siyahlı ekibin Trabzonspor forması giyen Arjantinli futbolcu Campi'yi kiralık olarak transfer ettiği ve son olarak Rosenborg forması giyen Norveçli oyuncu Hedenstad'ı kadrosuna kattığı bilgisi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Demet Akalın Eser Yenenler
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Ocak Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih Karagümrük'ten 2 transfer - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 16:36:22. #1.14#
title