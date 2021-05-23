Fatih Karagümrük'te Viviano ve Koray Altınay'ın sözleşmesi uzatıldı
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Fatih Karagümrük'te Viviano ve Koray Altınay'ın sözleşmesi uzatıldı

Fatih Karagümrük'te Viviano ve Koray Altınay'ın sözleşmesi uzatıldı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Fatih Karagümrük Kulübü, Emiliano Viviano ve Koray Altınay'ın sözleşmesinin uzatıldığını bildirdi.

Fatih Karagümrük Kulübü, Emiliano Viviano ve Koray Altınay'ın sözleşmesinin uzatıldığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Süper Lig'de kalemizi koruyan Emiliano Viviano'nun ve 2 sezondur Karagümrük forması giyen, Süper Lig'e yükselmemizde pay sahibi olan Koray Altınay'ın sözleşmesi uzatılmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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Fatih Karagümrük'te Viviano ve Koray Altınay'ın sözleşmesi uzatıldı - Haberler Spor
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