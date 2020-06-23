Fatih Karagümrük'te teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Ömer Erdoğan'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Ömer Erdoğan'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görülen zorunluluk ve teknik direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan'ın da isteği üzerine, karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA