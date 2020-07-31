Fatih Karagümrük'te Süper Lig bayramı TFF 1'inci Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor'u mağlup ederek 36 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Fatih Karagümrük, taraftarlarını coşturdu.

TFF 1'inci Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor 'u mağlup ederek 36 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Fatih Karagümrük , taraftarlarını coşturdu. Karşılaşmayı tarihi Vefa Stadyumu'nda kurulan dev ekranda takip eden Karagümrüklü taraftarlar, maçın ardından sevinç gösterilerinde bulundu, meşaleler ve tezahüratlarla caddelerde tur attı. 2019-2020 Sezonu TFF 1'inci Lig Play-Off Finali'nde Adana Demirspor'a karşı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucunda 7-6 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi.TARİHİ MAÇI TARİHİ STATTA İZLEDİLERAnkara Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İstanbul'da tarihi Vefa Stadyumu'nda kurulan dev ekranda izleyen kırmızı-siyahlı taraftarlar, büyük heyecan yaşadı. Karagümrük'ün kaydettiği golle sevinen taraftarlar, Adana Demirspor'un golüyle tedirgin oldu. Normal süresi ve uzatmaları 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadele penaltı atışlarına giderken statta heyecan arttı. Penaltı atışlarında Adana Demirspor'a 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig biletini alan üçüncü ve son takım olurken, statta maçı izleyen taraftarlarını da sevince boğdu.36 YILLIK HASRETİN BİTMESİYLE SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

İstanbul'dan 6'ncı takım olarak adını Süper Lig'e yazdıran Karagümrük'ün taraftarları statta tezahüratlarla ve meşalelerle 36 yıllık hasretin sona ermesini kutladı. Taraftarlar ardından ilçe sokak ve caddelerine çıkarak coşku dolu kutlamalarına devam etti. Karagümrük'e gönül verenler araçlarıyla caddelerde tur attı, karşılıklı tezahüratlarla takımlarına İstanbul'dan destek verdi.

- İstanbul

Kaynak: DHA