Fatih Karagümrük'te Şenol Can dönemi sona erdi
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Fatih Karagümrük'te Şenol Can dönemi sona erdi

15.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:00
Fatih Karagümrük'te Şenol Can dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can'a teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Şenol Can'ın kulübün bir parçası olduğunun vurgulandığı açıklamada, her zaman kulübün kapısının kendisine açık olduğu kaydedildi.

Fatih Karagümrük, son 6 lig maçında 4 mağlubiyet alırken, birer kez de sahadan beraberlik ve galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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