Fatih Karagümrük'te Salibur'un doğum günü kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fatih Karagümrük'te Salibur'un doğum günü kutlandı

25.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:40
Fatih Karagümrük'te Salibur'un doğum günü kutlandı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Yannis Salibur'un doğum günü kutlandı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Yannis Salibur'un doğum günü kutlandı.

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıkları için yapılan antrenmandan sonra Salibur'un doğum gününün kutlandığı belirtildi.

30 yaşına giren Fransız kanat oyuncusu, bu sezon ligde 4 maçta forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Cemre Kemer Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Okan Buruk Serdar Aziz Ali Şansalan Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Rus Rusya Nijerya Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih Karagümrük'te Salibur'un doğum günü kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 17:43:47. #1.16#
title