Fatih Karagümrük'te Salibur'un doğum günü kutlandı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Yannis Salibur'un doğum günü kutlandı.

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıkları için yapılan antrenmandan sonra Salibur'un doğum gününün kutlandığı belirtildi.

30 yaşına giren Fransız kanat oyuncusu, bu sezon ligde 4 maçta forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük