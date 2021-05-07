Fatih Karagümrük'te kaleci Aykut Özer'in sözleşmesi uzatıldı
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Fatih Karagümrük'te kaleci Aykut Özer'in sözleşmesi uzatıldı

Fatih Karagümrük'te kaleci Aykut Özer'in sözleşmesi uzatıldı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, kaleci Aykut Özer'in sözleşmesini yeniledi.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, kaleci Aykut Özer'in sözleşmesini yeniledi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur kalemizi koruyan, geçen sezon Süper Lig'e yükseldiğimiz final maçında kurtardığı penaltıyla pay sahibi olan Aykut Özer'in sözleşmesi uzatılmıştır. Kulübümüz, uzatma hakkını kullandığı sözleşmeyi Türkiye Futbol Federasyonuna iletmiştir." ifadelerine yer verildi.

Aykut Özer, bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçta forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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