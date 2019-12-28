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Fatih Karagümrük'te Giray Bulak dönemi sona erdi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırdı.

28.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:58
Fatih Karagümrük'te Giray Bulak dönemi sona erdi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden , teknik direktör ile yollarını ayırdı.

Fatih Karagümrük'ün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Giray Bulak ile karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür eder, başarılar dileriz."

25 Kasım'da göreve gelen Giray Bulak yönetiminde Fatih Karagümrük 7 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alırken, sahadan 5 kez de mağlup ayrıldı.


Kaynak: DHA
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