Fatih Karagümrük'te Enzo Roco koronavirüse yakalandı
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Enzo Roco'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Enzo Roco'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün yapılan Kovid-19 testi neticesinde futbolcumuz Enzo Roco'nun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul