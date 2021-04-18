Fatih Karagümrük'te Enzo Roco koronavirüse yakalandı
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Fatih Karagümrük'te Enzo Roco koronavirüse yakalandı

Fatih Karagümrük'te Enzo Roco koronavirüse yakalandı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Enzo Roco'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Enzo Roco'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün yapılan Kovid-19 testi neticesinde futbolcumuz Enzo Roco'nun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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