Fatih Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar dönemi sona erdi

08.10.2019 16:26

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yolların ayrıldığını duyuruldu.

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde geçen sezondan bu yana başarıyla çalışan teknik direktörümüz Cüneyt Dumlupınar ile görülen lüzum üzerine karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık.

Hocamızdan başka alanlarda faydalanmaya devam edeceğiz." denildi.

Fatih Karagümrük, ligde geride kalan 7 haftada topladığı 12 puanla 5. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA