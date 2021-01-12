Fatih Karagümrük'te Aatif Chahechouhe ile yollar ayrıldı
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Fatih Karagümrük'te Aatif Chahechouhe ile yollar ayrıldı

12.01.2021 23:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 00:20
Fatih Karagümrük'te Aatif Chahechouhe ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aatif Chahechouhe ile bugün itibarıyla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımıza verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Aatif'a kariyerinde başarılar diler, gelecek yıllarda futbol çatısı altında tekrar bir araya gelmeyi temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Chahechouhe, Süper Lig'de 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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