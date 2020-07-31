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Fatih Karagümrük taraftarından Süper Lig coşkusu

- Fatih Karagümrük taraftarından Süper Lig coşkusu Fatih Karagümrüklü taraftarlar, Adana Demirspor ile Ankara'da oynanan TFF 1. Lig play-off final maçını Vefa Stadı'nda izledi.

31.07.2020 01:32 | Son Güncelleme: 31.07.2020 06:40

- Fatih Karagümrük taraftarından Süper Lig coşkusu

İSTANBUL - Fatih Karagümrüklü taraftarlar, Adana Demirspor ile Ankara'da oynanan TFF 1. Lig play-off final maçını Vefa Stadı'nda izledi. Takımın 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesiyle kırmızı-siyahlılar büyük coşku yaşadı.

TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşılaşırken, heyecan İstanbul'da da yaşandı. Karagümrüklü taraftarlar, finali Vefa Stadyumu'nda kurulan dev ekranda takip etti. Sabah saatlerinden itibaren maçın heyecanını semtte yaşayan kırmızı-siyahlı taraftarlar, müsabakanın başlamasıyla birlikte statta ayrılan yerleri tamamen doldurdu. Yüzlerce taraftar da müsabakayı dışarıdan takip etti. Karşılaşmayı penaltılar sonucunda 6-5 kazanan Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra Süper Lig'e çıkarken, taraftalar da Vefa Stadyumu'nda büyük coşku yaşadı. Taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile tezahüratlarla ve meşalelerle Süper Lig'i kutladı.

Karagümrüklü taraftar daha sonra Fevzi Paşa Caddesi'nde play-off şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Fatih Karagümrük taraftarından Süper Lig coşkusu

Kaynak: İHA

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