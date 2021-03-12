Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor'un konuğu olacak
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor'un konuğu olacak

12.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:10
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor'un konuğu olacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 41 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 yenilgisi olan 34 puanlı Demir Grup Sivasspor ise 11. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano, Gaston Campi ve Mevlüt Erdinç sarı kart ceza sınırında.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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