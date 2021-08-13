Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın Gaziantep'i ağırlayacak
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın Gaziantep'i ağırlayacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın Gaziantep'i ağırlayacak
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın Gaziantep'i konuk edecek.

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın Gaziantep'i konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile yola devam eden Fatih Karagümrük, ilk maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İstanbul temsilcisi, 2021-2022 sezonu öncesi Faslı stoper Medhi Benatia ve Nijeryalı forvet Ahmed Musa'nın da aralarında bulunduğu birçok oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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