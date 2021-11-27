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Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın lider Trabzonspor'u ağırlayacak

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın lider Trabzonspor'u ağırlayacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek.

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Genç İtalyan teknik adam Francesco Farioli yönetiminde iyi bir performans sergileyen kırmızı-siyahlı takım, ligdeki 13 müsabakada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. 22 puan toplayan Fatih Karagümrük, haftaya 6. sırada girdi.

Ligde namağlup lider durumda bulunan Karadeniz temsilcisi ise 10 galibiyet, 3 beraberlikle 33 puan elde etti.

Karagümrük'te önemli eksikler

İstanbul ekibinde 7 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Kırmızı-siyahlılarda cezalı olan Vegar Hedenstad, Lucas Biglia ve Ervin Zukanovic ile sakatlıkları bulunan Alpaslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Mehdi Benatia ve Kerim Frei, bordo-mavili takıma karşı sahaya çıkamayacak.

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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