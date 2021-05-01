Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Fatih Karagümrük, haftaya 51 puanla 9. sırada giriyor.

Kalan bölümde 42 puan toplayan İttifak Holding Konyaspor ise 12. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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