Fatih Karagümrük, Serhat Ahmetoğlu'nu kadrosuna kattı
19.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:30
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki oyuncusu Serhat Ahmetoğlu'nu kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki oyuncusu Serhat Ahmetoğlu'nu kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız, 2002 doğumlu, Fenerbahçe altyapısında yetişen Serhat Ahmetoğlu'nu kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın'ın Serhat'a imza attırdığı belirtilirken, oyucuya başarı dilendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük