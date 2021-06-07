Fatih Karagümrük, savunma oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Boluspor'un defans oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Boluspor'un defans oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Burak Bekaroğlu, ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın hazır bulunduğu törenle sözleşmeye imza attı.

Sakaryaspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki stoper, Sakaryaspor'un ardından Boluspor'da görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan