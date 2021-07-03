Fatih Karagümrük, Salih Dursun'u kadrosuna dahil etti
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Fatih Karagümrük, Salih Dursun'u kadrosuna dahil etti

Fatih Karagümrük, Salih Dursun'u kadrosuna dahil etti
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcu Salih Dursun'u renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcu Salih Dursun'u renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, savunmada görev yapan 29 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola Sakaryaspor altyapısında başlayan Salih Dursun, kariyerinde Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor formalarını giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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