Fatih Karagümrük - Rizespor maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - Rizespor maçı sonucu?
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Fatih Karagümrük - Rizespor maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - Rizespor maçı sonucu?

06.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:04
Fatih Karagümrük - Rizespor maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - Rizespor maçı sonucu?

Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Peki, Fatih Karagümrük - Rizespor maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - Rizespor maçı sonucu ne?

Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük veÇaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Çetin geçen karşılaşmasnın sonucu ise Rizespor taraftarları için üzücü oldu. Fatih Karagümrük sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Peki, Fatih Karagümrük - Rizespor maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - Rizespor maçı sonucu?

FATİH KARAGÜMRÜK - RİZESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

2-1 biten maçın galibi Fatih Karagümrük oldu. Oldukça hızlı ve bol gollü geçen karşılaşmda pek çok pozisyon yaşandı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip Ndao'nun 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım 20. dakikada Meriah ile beraberliği sağladı. Ardından 25'te Ndao kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Bu sonuçla 5 maçtır yenilmeyen Karagümrük puanını 17'ye yükseltirken Çaykur Rizespor 12 puanda kaldı.

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