Fatih Karagümrük: "Pesic'i satmak gibi bir düşüncemiz yoktur"

Fatih Karagümrük Kulübü, Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'in takımlarında kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aleksandar Pesic ile ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki, oyuncumuz Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur." denildi.