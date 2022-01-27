Fatih Karagümrük: "Pesic'i satmak gibi bir düşüncemiz yoktur" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih Karagümrük: "Pesic'i satmak gibi bir düşüncemiz yoktur"

AA, Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük:

Fatih Karagümrük Kulübü, Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'in takımlarında kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Fatih Karagümrük Kulübü, Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'in takımlarında kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aleksandar Pesic ile ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki, oyuncumuz Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur." denildi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Fatih Karagümrük, Medya, Sırp, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title