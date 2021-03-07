Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü maçının ardından

07.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:54
Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü maçının ardından

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 29. haftasında konuk oldukları Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 29. haftasında konuk oldukları Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "Üç puandan çok memnunuz. Önemli bir rakip karşısında alınmış önemli bir galibiyet. Fatih Karagümrük takımı çok iyi transferler yaptı. Ligdeki konumu itibarıyla daha rahat bir takım." ifadelerini kullandı.

"Rakibin golü yedikten sonra telaş yapmadan oynayabilecek, beraberliği hatta galibiyeti alabilecek oyuncu grubu var." diyen Karaman, "MKE Ankaragücü için aynı şey geçerli değil. Gol atmak zorundasın. Golden sonra sadece skoru korumak değil ikinci golü de atmak için mücadele etmek zorundasın." şeklinde konuştu.

Kendilerini geliştirmeleri gereken konular olduğunu vurgulayan Karaman, "Tabii bunlar süreç içinde oluyor. Biz teknik ekip olarak eksik yönlerde sürekli çalışarak takımı geliştirmek için adımlar attık. Oyun disiplini sağladık. Bunların karşılığını küçük de olsa almaya başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Hafta içi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmadaki hakem kararlarının tartışıldığının hatırlatılması üzerine Karaman, "Maçlarda itirazlar oluyor. Özellikle mağlubiyetlerde daha fazla dikkat çeken konular oluyor. Hele de büyük bir takımsa, şampiyonluğa oynayan takımsa, çok fazla inceleme yapılıyor. Aslında oyunun belli bir bölümünde 2-0 öndeydik. O maç geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, ligde kalmak için 44 puan almalarının yeterli olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Eda Ece Murat Balcı Şeyma Subaşı İbrahim Selim
Spor Can Bartu Caner Erkin Cüneyt Çakır Halis Özkahya Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 17:17:44. #1.16#
title