Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'e konuk olacak
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Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'e konuk olacak

05.02.2021 09:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:28
Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Oynadığı son 3 maçta mağlubiyet yaşamayan Fatih Karagümrük, en son 20. haftada Beşiktaş'a yenilmişti. Ligde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, 34 puanla 8. sırada yer alıyor.

Bu sezon 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan son şampiyon Medipol Başakşehir ise 27 puanla 16. sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük'te sarı kart cezalısı Lucas Biglia, yarın forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekipte Koray Altınay ve Emiliano Viviano ise yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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