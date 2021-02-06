Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Medipol Başakşehir evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel skoru ve mücadeleyi değerlendirdi.

Zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Aykut Kocaman, "Maç öncesi görünen görüntüyü söyleyeyim. Bulunduğumuz durum son haftalardaki başarısız sonuçlar ve kolay gol yeme, ciddi sakatlılar hepsi bir araya geldi. Takım uyumu yakalama açısından fiziksel durum açısından sakatlıkları da düşündüğümüzde bize göre avantajlı bir rakiple oynadık. İlk 10-15 dakika rakibin üstünlüğüyle geçti. Sonra ataklar yaptık penaltı oldu. Bir kafa vuruşu yakaladık. Muhteşem bir kurtarış yaptı Mert. Karagümrük'ün ikinci yarıda böyle oynayacağını tahmin ediyorduk. Maçın ikinci yarısında yenilen golle oyun değişti. Daha çok rakip kaleye gittik. Milimetrik bir ofsayt, bir gol pozisyonu oldu ama başaramadık. Son 10 dakikada daha şuursuz bir oyun oldu, bize enfes aldıracak galibiyet hasreti uzadı" diye konuştu.

"19 ŞUBAT'A KADAR Kİ SÜRECİ BÖYLE GEÇİRMEK" "Bugün de kaptan Mahmut Tekdemir sakatlandı" diyen Kocaman, "Onun çıkışından sonra oyunda sıkıntılar yaşadık. Ömer Ali'nin de sakatlığı var. Sakatlara elenebilir. Bir tek Berkay dönebilir. Ne kadar hazır olabilir bilmiyorum. 19 Şubat'a kadarki süreci bu şekilde geçirmek zorundayız gibi gözüküyor. Takım antrenmanını birlikte yapabilmemiz için bekleyeceğiz. Bu süreçte alacağımız kadar puan toplamak hedefindeyiz" şeklinde konuştu. "KUPA ÖNEMLİ"Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçının zorlu geçeceğini söyleyen Kocaman, "Son dönemlerde Avrupa Kupaları'nda oynama alışkanlığı olan bir kulüp. Avrupa için en kestirme yol kupa. Zor bir yol, bu zor yollardan biri de Fenerbahçe'den geçiyor. Güçlü bir kuvvetli bir yol ama kısa yol deneyeceğiz. Kupa önemli" dedi.CANEL: AİLE ORTAMINDA KAZANMAYA DEVAM EDİYORUZ

Karagümrük'ün hedefleri olduğunu söyleyen Atılay Canel ise "Bugün puan almaya geldik. Hedeflerimiz var. Hedeflerimiz için üstüne koyarak devam ediyoruz. Teknik ekibi ve futbolcu kardeşlerimizi kutluyoruz. Rakibin kaçırdığı penaltı sonrası motivasyonumuz arttı. İkinci yarıda golü bulduk sonrasında istediğimiz bir oyun oldu. Karagümrük'te bir aile ortamı ve bu aile ortamında galibiyetler geliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU