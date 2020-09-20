Fatih Karagümrük maçının ardından
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Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Fatih Karagümrük maçının ardından
20.09.2020 21:44 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:48

Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Son dakikada yedikleri beraberlik golü için üzgün olduğunu belirten Sumudica, "Oyuncularım ilk yarı çok iyi başladılar. İyi fırsatlar yakaladılar. Rakibin duran toplarda etkili olduklarını söyledim ama sözlerime uymadılar. Saha zemini iki takımı da zorladı. Son saniyede yediğimiz gol bizi üzdü. Hepimiz üzgünüz. 2 puan bıraktık. Tüm hafta bunun acısını yaşayacağız" dedi.

ATILAY CANEL: BİZİM HAYALLERİMİZ VAR

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise çalıştıkları pozisyonları bulduklarını ifade ederek, oyuncularını kutladı. Takım olarak hayalleri olduğunu anlatan Canel, "Oyuncularımı kutluyorum. İstediğimiz pozisyonları bulduk. İlk golün ardından 2'nci golü daha erken bulabilirdik. Bizim hayallerimiz var. Her hafta bunun üzerine koyarak ilerleyeceğiz. İkinci golü erken bulsak oyun daha farklı olabilirdi. Rakibin de pozisyonları var. Her iki takımın da kalecilerinin gününde olması maça beraberliği getirdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Kadir GÜNEŞ
Kadir GÜNEŞ
DHA Editörü
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