: Fatih Karagümrük maçının ardından

14.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:36

TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, takımın kalitesini, direncini ve oyuncu seviyesini çok yukarılara çıkarmaları gerektiğini belirtti.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü sonuçlar aldıkları için derinden üzüldüklerini dile getirdi.

Maç öncesinde istek, arzu ve beklentilerinin çok farklı olduğunu anlatan Özköylü, "Daha iyi oynamamız, daha çok mücadele etmemiz ve rakibe daha çok direnç koymamız lazımdı. Ama bu anlamda yumuşak kalıyoruz. Bu direnci ortaya koyamıyoruz. Tabii ki, eksik oyuncularımızın saha içinde olmayışı da bizi etkiledi. Bugün ilk 11'de oynayabilecek 5 tane arkadaşımız yoktu." dedi.

Özköylü, hedeflerinin ilk yarıyı en iyi şekilde tamamlamak olduğunu aktararak, "Artık kalan 2 maçı en iyi şekilde geçmeyi isteyeceğiz. Bir an önce bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için devre arasının gelmesini bekleyeceğiz. Çok ciddi bir planlama yapmamız gerekiyor. Takımın kalitesini, direncini ve oyuncu seviyesini çok yukarılara çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Halen sezon başında eksik yapılan hazırlıkların sıkıntısını çektiklerini vurgulayan Özköylü, şunları kaydetti:

"Ama teslim olmak yok savaşacağız. Mücadelemize devam edeceğiz. Planlamamızı doğru yapacağız. Kalan maçları inşallah en iyi şekilde geçip ondan sonra çok farklı bir takım ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bu çok net görünüyor. Ben hiçbir zaman teslim olmayacağım. Hiçbir şekilde bu takımı bu durumda bırakmayacağız. Çok daha iyi noktaya ulaştıracağız."

Fatih Karagümrük cephesi

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak ise sezon başında çalıştırdığı Boluspor'un, bu maçta yenilmesinden dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

Takım olarak kazanmak için geldiklerini söyleyen Bulak, "Galibiyete ihtiyacımız vardı. İyi oynadık. İlk yarı 2-0 yapınca oyunu biraz daha elimizde tutmamız lazımdı. Orada biraz panik yaptık. Pasa dönmemiz lazımdı." ifadesini kullandı.

Bulak, futbolcularının genelde iyi oynamalarına rağmen bazılarının istedikleri performansı yakalayamadığına dikkati çekerek, "Geldiğimden bu tarafa iki mağlubiyet, bir de beraberlik vardı. Dolayısıyla bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Çünkü devre arasına girerken herkesin eksiğini gediğini görmesi ve tamamlaması açısından önemliydi. Şimdi 2 hafta kaldı. Bunları da inşallah kayıpsız kapatırız ve toparlanma, rehabilitasyon dönemini iyi geçirip inşallah istediğimiz hedeflere varabilecek bir takım yaratırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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