Fatih Karagümrük, Lucas Castro'yu kadrosuna kattı
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Fatih Karagümrük, Lucas Castro'yu kadrosuna kattı

20.01.2021 19:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:20
Fatih Karagümrük, Lucas Castro'yu kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalya Serie B ekibi SPAL'in 31 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro'yu kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalya Serie B ekibi SPAL'in 31 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro'yu kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulübün Twitter hesabından "Lucas Castro Karagümrük'te! Karagümrük'te transfer bitmiyor!" başlığıyla yapılan paylaşımda, oyuncunun kariyeriyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Arjantin doğumlu Lucas Castro, futbola ülkesinin takımlarından Gimnasia'da başladı. Daha sonra yine Arjantin ekiplerinden Racing Club'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Castro, 2012'de İtalya Serie A ekiplerinden Catania'ya imza attı. Daha sonra Chievo ve Cagliari gibi İtalyan takımlarında da forma giyen 31 yaşındaki Arjantinli en son SPAL'da oynadı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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