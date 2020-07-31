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Fatih Karagümrük kupasına kavuştu

TFF 1. Lig Play-Off final maçında Adana Demirspor'u penaltılarda 6-5 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük yapılan törenle kupasını aldı.

Fatih Karagümrük kupasına kavuştu
31.07.2020 00:22 | Son Güncelleme: 31.07.2020 06:48

TFF 1. Lig Play-Off final maçında Adana Demirspor'u penaltılarda 6-5 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük yapılan törenle kupasını aldı.

Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig'e çıkan son takım olan Fatih Karagümrük, final maçının ardından kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in elinden aldı.

Fatih Karagümrüklü futbolcular, teknik heyet ve yönetim ile birlikte Süper Lig'e çıkmayı doyasıya kutladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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