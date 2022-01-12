Fatih Karagümrük, Kristijan Bistrovic'i kiraladı - Haberler Spor
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Fatih Karagümrük, Kristijan Bistrovic'i kiraladı

Fatih Karagümrük, Kristijan Bistrovic'i kiraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fatih Karagümrük, Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Fatih Karagümrük, Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kırmızı-siyahların resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardık. Çeşitli yaş kategorilerinde 18 kez Hırvatistan Milli Takımı forması giyen Bistrovic, CSKA Moskova'nın yanı sıra ülkemizde Kasımpaşa forması da giydi. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Kristijan Bistrovic'e Karagümrük formasıyla başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Fatih Karagümrük, Kristijan Bistrovic'i kiraladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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