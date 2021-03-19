Fatih Karagümrük-Kayserispor maçının ardından
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Fatih Karagümrük-Kayserispor maçının ardından

19.03.2021 19:07 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:11
Fatih Karagümrük-Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da teknik sorumlu Ivko Ganchev, bu sonucu beklemediklerini söyledi.

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da teknik sorumlu Ivko Ganchev, bu sonucu beklemediklerini söyledi.

Ganchev, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Böyle bir maçtan sonra konuşmak çok zor çünkü hem 3 puan kaybettik hem de 3 fark yedik. Hiç beklemediğimiz bir sonuç. İlk devre Fatih Karagümrük belki de bir pozisyon buldu, o da gol oldu." şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük'ün ikinci yarıda daha organize gelip ikinci golü bulduğunu vurgulayan Ganchev, "Bizim 2-0'dan sonra 1-2 uygun pozisyonumuz vardı, maalesef atamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Ganchev, "Tek amacımız ligde kalmak. Ne gerekiyorsa bütün futbolcular ve teknik ekip olarak son maça kadar her şeyi yapmaya çalışacağız. Bu takım Süper Lig'de kalacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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