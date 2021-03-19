Fatih Karagümrük-Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, futbolcularının verilen görevleri yerine getirdiğini söyledi.

Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, futbolcularının verilen görevleri yerine getirdiğini söyledi.

Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Üç hafta sonra galibiyetle buluştuk. Teknik ekibi ve futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum. Futbolcularımız istekli, arzulu, coşkulu bir şekilde oynadı. Verilen görevleri harfiyen yerine getirdiler." ifadelerini kullandı.

"Geriden oyun kurup, birinci bölgeden ikinci bölgeye, oradan da üçüncü bölgeye akıllı ve sabırlı bir şekilde çıkıp, iyi pas yaparak, pozisyon vermeden, bulduğumuz pozisyonları değerlendirerek galip geldik." diyen Canel, şunları kaydetti:

"Biz iki haftadır yüzde 67'ye 33 oranlı futbol oynadık. Maçların genelinde oyun hakimiyeti bizdeydi ama kaçırdığımız goller oldu. MKE Ankaragücü maçında en az 5 yüzde yüzlük gol kaçırdık. Bugün golü bulunca galibiyet geldi. Karagümrük formasını giyen bütün arkadaşlar, ellerinden gelen her şeyi vermeye çalışıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük