Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'ya konuk olacak
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Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'ya konuk olacak

19.02.2021 09:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:09
Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'ya konuk olacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Kasımpaşa'nın konuğu olacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Kasımpaşa'nın konuğu olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'deki son 8 maçında 5 galibiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmalarda sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yenilirken, bir kez de berabere kaldı.

Ligin geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 37 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan 26 puanlı Kasımpaşa ise 15. sırada bulunuyor.

Eksikler

Fatih Karagümrük'te Kasımpaşa maçı öncesi Ervin Zukanovic dışında sakat oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığı geçen Vegar Eggen Hedenstad'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Koray Altınay, Emiliano Viviano ve Gaston Campi, sarı kart ceza sınırında.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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