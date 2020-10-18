Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maç sonucu! Golleri kim attı?
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Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maç sonucu! Golleri kim attı?

18.10.2020 19:13 | Son Güncelleme: 18.10.2020 19:17
Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maç sonucu! Golleri kim attı?

Süper Lig'in 5. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünün bir diğer maçı Fatih Karagümrük - Kasımpaşa arasında oynandı. Peki maç kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maç sonucu nedir? Golleri kim attı? Puan durumları nasıl?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı tamamlandı. Peki maç kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ligde yeni puan durumları nasıl? Tüm detaylar haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Fatih Karagümrük'ün ev sahipliği yaptığı maç 1-1 sona erdi. F. Karagümrük'ün golünü 45. dakikada "Artur Sobiech" atarken, Kasımpaşa'nın golünü ise 47. dakikada "Aytaç Kara" kaydetmiştir.

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇ NE ZAMAN OYNANDI?

Maç bugün 18 Ekim Pazar günü saat 16:00 'da oynandı.

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇIN HAKEMLERİ KİMDİR?

ERKAN ÖZDAMAR(Hakem)

MEHMET METİN(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN KARABALCIK(2. Yardımcı Hakem)

BURAK PAKKAN(Dördüncü Hakem)

ALPER ULUSOY(VAR)

ÖZGÜÇ TÜRKALP(AVAR)

MUSTAFA ÇULCU(Gözlemci)

ALTAN KUTUCU(Temsilci)

BÜLENT KANTAR(Temsilci)

BARIŞ ŞENSOY(Temsilci)

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