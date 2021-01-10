Fatih Karagümrük - İH Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - İH Konyaspor maçı sonucu?
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Fatih Karagümrük - İH Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - İH Konyaspor maçı sonucu?

10.01.2021 16:28 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:33
Fatih Karagümrük - İH Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - İH Konyaspor maçı sonucu?

Oldukça merakla beklenen maçlardan birisi de Fatih Karagümrük - İH Konyaspor maçıydi. Peki, Fatih Karagümrük - İH Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - İH Konyaspor maçı sonucu?

Maç sonucu Süper Lig'de oldukça farklı gelişmelere sebep olacak Fatih Karagümrük - İH Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - İH Konyaspor maçı sonucu?

FATİH KARAGÜMRÜK - İH KONYASPOR MAÇI SONUCU KAÇ KAÇ?

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, İH Konyaspor'u ağırladı. Kocaeli Stadı'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük 21 kazandı. Fatih Karagümrük, İH Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

FATİH KARAGÜMRÜK - İH KONYASPORMAÇI KADROLARI?

Fatih Karagümrük karşılaşmaya Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Ndiaye, Bertolacci, Borini, Mevlüt Erdinç 11'iyle başladı.

İttifak Holding Konyaspor ise Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Jevtovic, Guilherme, Oğuz Kaan Güçtekin, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Cikalleshi, Kravets 11'ini sahaya sürdü.

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