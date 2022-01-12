Fatih Karagümrük, Hırvat futbolcu Bistrovic'i kadrosuna kattı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih Karagümrük, Hırvat futbolcu Bistrovic'i kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Hırvat futbolcu Bistrovic'i kadrosuna kattı
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Hırvat futbolcu Kristijan Bistrovic'i kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Hırvat futbolcu Kristijan Bistrovic'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.

Bonservisi Rus ekibi CSKA Moskova'da bulunan Bistrovic, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da forma giymişti. Hırvat futbolcu, Süper Lig'de 20 maçta görev almıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı...

 Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyer, acı kazayla son buldu

Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyer, acı kazayla son buldu

 Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm

Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title