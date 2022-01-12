Fatih Karagümrük, Hırvat futbolcu Bistrovic'i kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Hırvat futbolcu Kristijan Bistrovic'i kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Hırvat futbolcu Kristijan Bistrovic'i kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.
Bonservisi Rus ekibi CSKA Moskova'da bulunan Bistrovic, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da forma giymişti. Hırvat futbolcu, Süper Lig'de 20 maçta görev almıştı.
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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri