Fatih Karagümrük-Hatayspor maçının ardından - David Sassarini
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Fatih Karagümrük-Hatayspor maçının ardından - David Sassarini

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor
Fatih Karagümrük-Hatayspor maçının ardından - David Sassarini

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu David Sassarini, güzel bir maç çıkardıklarını söyledi.

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Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu David Sassarini, güzel bir maç çıkardıklarını söyledi.

Sassarini, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Güzel bir maç çıkardık. Kalpten, yürekten oynadık. Yüksek konsantrasyonumuz vardı. Bunlar bize sahada yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupaları yolunda önemli bir galibiyet aldıklarının hatırlatılması üzerine NBA mantığıyla ilerlediklerini söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Bu maçı bıraktık ve önümüzdeki maçlara konsantre olacağız. Bizde gün gün, adım adım, antrenman antrenman ve maç maç giden bir mantalite var. Takımımız için önemli olan bu." şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük-Hatayspor maçının ardından - David Sassarini
Fatih Karagümrük-Hatayspor maçının ardından - David Sassarini
Fatih Karagümrük-Hatayspor maçının ardından - David Sassarini

Kaynak: Anadolu Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 19:47:02. #1.16#
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