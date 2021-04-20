Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ardından

Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ardından
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Francesco Farioli, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Francesco Farioli, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Farioli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Bugün futboldan öte şeyler kazandık. Futbol kariyerimdeki ve hayatımdaki en zor haftayı geçirdim. Her gün problemler yaşadık. Her gün bir kaç tane daha oyuncum eksildi ama takım olarak beraber acı çektik ve beraber ayağa kalkıp savaştık. Beraber sonuç aldık." ifadelerini kullandı.

Maçtan önce de bir oyuncu kaybettiklerini hatırlatan Farioli, sözlerine şöyle devam etti:

"Takım hiçbir zaman geri adım atmadı. Bir sürü eksik oyuncum olmasına rağmen pes etmeyen bütün oyuncularıma, teknik ekibe ve bu takım için çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz bugün futboldan öte bir şey başardık."

Sakat, cezalı ve hasta oyuncularının çok olmasından dolayı futbolcuları alışık olmadıkları bölgede oynatmasını yorumlayan İtalyan teknik adam, "Oyuncuları kendi karakteristiklerini göre uygun olacakları en uygun mevkilere yerleştirmeye çalıştık. Bütün oyuncularımla teker teker gurur duyuyorum. Hafta içi çalıştığımız her şeyi yaptılar, hatta fazlasını yaptılar. Jimmy benimle beraber 4 ayrı pozisyonda oynadı. Ona bu sabah stoperde oynayacağını söyledim. Bana gözünü kırpmadan ben hazırım dedi. Takımda inanılmaz bir bütünlük var. Takımıma gelin beraber bir yere gidelim desem hepsi tamam der. Bu parayla satın alınamaz. Bugün Karagümrük'te bir tarih yazdık. Hayatım boyuncu bunu unutmayacağım." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Avrupa Süper Ligi: İngiltere hükümeti 'durdurmak için 'ne gerekiyorsa yapacağız' dedi
Avrupa Süper Ligi: İngiltere hükümeti 'durdurmak için 'ne gerekiyorsa yapacağız' dedi
Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır
Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır
Ligin lideri Beşiktaş, 12 maçtır kaybetmeyen Sivas'tan üç puan almak istiyor! Canlı anlatım
Ligin lideri Beşiktaş, 12 maçtır kaybetmeyen Sivas'tan üç puan almak istiyor! Canlı anlatım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Fatih Terim Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 19:30:24. #1.15#

title