Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ardından

Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ardından
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, takımının ikinci yarıda oynadığı futboldan memnun olduğunu belirtti.

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, takımının ikinci yarıda oynadığı futboldan memnun olduğunu belirtti.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Her türlü zorluğa ve olumsuzluğa rağmen bir mazeret üretmeden sadece futbol düşünen iki takımın mücadelesi vardı." şeklinde konuştu.

Ligde rahat bir pozisyonda olmalarının oyuncuların konsantrasyonunu bozabileceğini belirten Karaman, "Böyle bir ortamda oyuncularım özellikle ikinci yarı oynadıkları oyunla duruş gösterdiler. Bizim adımıza sevindirici. Kullanmadığımız kalecilerimiz vardı onların performansları bizi ayrıca memnun etti. Bir şekilde ligi tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Süper Ligi'n 37. haftasında eski takımı Trabzonspor ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine konuşan Karaman, şunları söyledi:

"Ben bu takımın şu an profesyonel çalışanıyım. Dolayısıyla hiçbir takımı diğerlerinden ayırarak hazırlanmayız. Biz oyuncularımıza futbolun doğrularını öğretme gayreti içerisindeyiz. Zaman zaman oyuncularımızdan bir şeyler öğrenmeye gayret ediyoruz. Trabzonspor camiası uzun yıllar hizmet verdiğim, emek verdiğim bir camia. Geçmiş dönemde de profesyonel olarak çalıştığım bir camia. Diğer takımlara karşı nasıl hazırlanıyorsak Trabzonspor'a da o şeklide hazırlanacağız. İnşallah iyi bir hazırlıkla iyi bir sonuç almayı umut ediyoruz. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır
Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır
Ligin lideri Beşiktaş, 12 maçtır kaybetmeyen Sivas'tan üç puan almak istiyor! Canlı anlatım
Ligin lideri Beşiktaş, 12 maçtır kaybetmeyen Sivas'tan üç puan almak istiyor! Canlı anlatım
Gerçek Süper Lig burası! Rize-Konya maçında tam 8 gol oldu, diğer iki maçta da heyecan çok yüksekti
Gerçek Süper Lig burası! Rize-Konya maçında tam 8 gol oldu, diğer iki maçta da heyecan çok yüksekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Hande Erçel Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Muslera Cenk Tosun Cüneyt Çakır Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 19:31:35. #1.14#

title