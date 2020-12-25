Fatih Karagümrük, Göztepe deplasmanında
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Fatih Karagümrük, Göztepe deplasmanında

25.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:31
Fatih Karagümrük, Göztepe deplasmanında

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Göztepe'nin konuğu olacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Göztepe'nin konuğu olacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Ligde 14. haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmezken deplasmanda galip gelemedi.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

Deplasmanda çıktığı maçlarda Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor'a yenilen İstanbul ekibi, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor mücadelelerinde sahadan bir puanla ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, Göztepe karşısında bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak için mücadele edecek.

Bir haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, ligde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor.

Dört galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan Göztepe ise ligde 18 puanla 11. sırada bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 09:34:10. #1.14#
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