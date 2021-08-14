Fatih Karagümrük-Gaziantep maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Karagümrük-Gaziantep maçının ardından

Fatih Karagümrük-Gaziantep maçının ardından
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında ağırladığı Gaziantep'i 3-2 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Francesco Farioli, 3 puanla başlamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında ağırladığı Gaziantep'i 3-2 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Francesco Farioli, 3 puanla başlamanın çok önemli olduğunu söyledi.

İtalyan teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten Farioli, "Lige 3 puanla başlamak çok önemliydi. Daha iyi bir noktaya geleceğiz. Yolumuz çok uzun. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. Bazı oyuncularımızın istenilen düzeye gelmeleri için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İlk 11'de 3 yerli oyuncu oynatma zorunluluğuyla ilgili bir soruya Francesco Farioli, "Yeni kurala doğal olarak alışık olmamız lazım. Bazı pozisyonlarda yabancı oyuncuları kullanıyorum. Bugün oynayan 3 Türk oyuncunun performansından memnunum. Efe daha fazlasını beklediğimiz bir oyuncu. Bu kalitesi var. Jimmy Durmaz bize gerekli yardımı yaptı. Kerim çok fazla mücadele etti. Erhun da çok iyi işler yaptı. Bence Türk ya da yabancı oyuncu kavramı yok. Oyuncunun iyisi vardır. İyi oyuncu da her zaman sahada olur." cevabını verdi.

Son olarak yaklaşık 1,5 yıl sonra taraftarların statta yer almasıyla ilgili görüşlerini aktaran Farioli, "Çok mutluyum. Dönmeleri bizim için çok önemliydi. Maçtan düştüğümüz anlarda bizi arkada iten bir güç oldu. Haftalar geçtikçe taraftar sayısının artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Erol Bulut: "Daha iyi başlamak isterdik"

Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, önümüzdeki haftalarda eksiklerini kapatarak daha iyi bir performans sergileyeceklerini kaydetti.

Müsabakaya istedikleri başlangıcı yapamadıklarını aktaran Bulut, "Lige daha iyi başlamak isterdik. Kaybettik. Maçın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün kontrolünde geçti. İkinci yarı çok iyi mücadele ettik. Oyuncularım ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Daha iyi bir Gaziantep seyrettirmek istiyoruz. Orta saha ve hücum hattı için anlaştığımız 3 futbolcu da aramıza katılacak. Detaylar üzerinde daha fazla çalışmak gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Angelo Sagal'ın ilk yarının sonunda gördüğü kırmızı kartla ilgili Erol Bulut, "Kırmızı kart kararı biraz ağır. Oyuncunun topa hamlesi var. Sonra ayağı da değmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

Son olarak Gaziantep'in son 2 sezonda daha fazla kontraatak futbolu oynadığını vurgulayan Bulut, "Bunu değiştirmek istiyoruz. Topa sahip olmaya çalışıyoruz. Zaman gerekiyor. Transferlerle takımı daha üst seviyeye çekmek istiyoruz. Geçen seneden daha iyisini yapmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti
Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti
Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Süper Lig'de ilk düdük bu akşam Beşiktaş-Rize maçında çalacak! Görev alacak hakem ekibi belli oldu
Süper Lig'de ilk düdük bu akşam Beşiktaş-Rize maçında çalacak! Görev alacak hakem ekibi belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mahmut Özer Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hande Erçel Şahan Gökbakar
Spor Muslera Lionel Messi Alex Teixeira Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih Karagümrük-Gaziantep maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 22:36:46. #1.14#

title