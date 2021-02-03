Fatih Karagümrük-Gaziantep maçının ardından
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Fatih Karagümrük-Gaziantep maçının ardından

03.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:54
Fatih Karagümrük-Gaziantep maçının ardından

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Gaziantep'in teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Gaziantep'in teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Sa Pinto, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Her zaman oynadığımız 3-5-2 sistemiyle oynadık. Bir şey değiştirmedik. Takımın iyi şeyler yaptığını gördüm. Fırsatlar yakaladık ama gol atamadık." dedi.

Fatih Karagümrük'ün kendilerinden iyi oynamadığını belirten Portekizli teknik adam, "İlk yarının sonunda Dicko'yu kaybettik. Muhammet Demir de iki maçtır yok. Ofansif olarak bize çok yardımcı olan oyuncular bunlar. Andre Felipe de sakatlıktan yeni döndü ve diğerleri gibi oyun temposunu yakalayamadı. Bizim eksikliğimiz son vuruşları yapıp golleri atmaktı. Geçen hafta da Galatasaray maçında aynısı olmuştu. İyi oynadık, rakibin bizden iyi oynadığını düşünmüyorum. Onlar da bizim gibi mücadele etti." ifadelerini kullandı.

Sa Pinto, "Bizim ortalara daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Rakip şanslıydı bu anlamda. İlk golde top bize çarpıp arkaya doğru gitti ve golü attılar. İkinci golde de orta kesmek istediler ve kaleye gitti, gol oldu. Bu tarz pozisyonları kontrol altına alabilirsek defansif anlamda çok daha iyi olacağız. Bu sonucu hak ettiğimizi düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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