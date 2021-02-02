Fatih Karagümrük, Gaziantep maçına hazır
02.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:45
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlıların Gaziantep maçı hazırlıklarını Vefa Stadı'nda yaptıkları antrenmanla tamamladığı belirtildi.
Fatih Karagümrük, yarın saat 16.00'da Gaziantep ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük