Fatih Karagümrük, Gaziantep deplasmanında Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Gaziantep FK ise ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenildi.

Fatih Karagümrük, Gaziantep deplasmanından 3 puanla ayrılarak ligde 2'de 2 yapmak istiyor.

Kaynak: AA