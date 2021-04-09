Fatih Karagümrük, Galatasaray maçına hazır
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor
Süper Lig'in 34. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fatih Karagümrük, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 34. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fatih Karagümrük, hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-siyahlı takım, Galatasaray ile oynayacağı müsabaka öncesi son idmanını Vefa Stadı'nda gerçekleştirdi.
Fatih Karagümrük, yarın saat 19.00'da sarı-kırmızılı ekip ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük