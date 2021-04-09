Fatih Karagümrük, Galatasaray maçına hazır
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Fatih Karagümrük, Galatasaray maçına hazır

Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor
Fatih Karagümrük, Galatasaray maçına hazır

Süper Lig'in 34. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fatih Karagümrük, hazırlıklarını tamamladı.

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Süper Lig'in 34. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fatih Karagümrük, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı takım, Galatasaray ile oynayacağı müsabaka öncesi son idmanını Vefa Stadı'nda gerçekleştirdi.

Fatih Karagümrük, yarın saat 19.00'da sarı-kırmızılı ekip ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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