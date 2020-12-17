Fatih Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Fatih Karagümrük Galatasaray maçı şifresiz mi? Fatih Karagümrük Galatasaray maçı hakemi kim
Süper Lig'de çıkışını sürdürmek isteyen Galatasaray zirveye yerleşmek istiyor. Kasımpaşa ise orta sıralardan kurtulmak ve rahat bir nefes almak istiyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fatih Karagümrük Galatasaray maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Süper Lig'in zirve yarışını ve orta sıraları yakından ilgilendiren müsabakada Kasımpaşa ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fatih Karagümrük Galatasaray maçı şifresiz mi? Fatih Karagümrük Galatasaray maçı hakemi kim? Fatih Karagümrük Galatasaraymaçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fatih Karagümrük-Galatasaray Maçı 18 Aralık Cuma günü oynanacak. Fatih Karagümrük-Galatasaray Maçı 19:00'de başlayacak.
FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarında olacak.
FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Fatih Karagümrük Galatasaray maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'ta olacak
FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?
MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU(Hakem)
SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)
MURAT ERGİN GÖZÜTOK(2. Yardımcı Hakem)
ÇAĞDAŞ ALTAY(Dördüncü Hakem)