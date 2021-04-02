Fatih Karagümrük, futbolcu Alparslan Erdem'in ameliyat edileceğini açıkladı
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Fatih Karagümrük, futbolcu Alparslan Erdem'in ameliyat edileceğini açıkladı

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Fatih Karagümrük, futbolcu Alparslan Erdem'in ameliyat edileceğini açıkladı

Fatih Karagümrük Kulübü, Alparslan Erdem'in Antalya kampında sakatlandığını ve ameliyat edileceğini açıkladı.

Fatih Karagümrük Kulübü, Alparslan Erdem'in Antalya kampında sakatlandığını ve ameliyat edileceğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kaptanlarımızdan Alparslan Erdem, Antalya kampında dizinden yaşadığı talihsiz sakatlıktan ötürü ön çapraz bağ ameliyatı olacaktır. Kulübümüz tüm süreci yakından takip etmektedir. Futbolcumuza en iyi koşulları temin edecek, tüm gereklilikleri yerine getireceğiz. Alparslan'ın sağlığına bir an önce dönmesini temenni ediyor, uzun yıllar birlikte çalışmayı diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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