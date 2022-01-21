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Fatih Karagümrük, Fransız futbolcu Abdoulaye Toure'yi kiraladı

Fatih Karagümrük, Fransız futbolcu Abdoulaye Toure'yi kiraladı
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Fransız futbolcu Abdoulaye Toure'yi kiraladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Fransız futbolcu Abdoulaye Toure'yi kiraladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Altyapısından yetiştiği Nantes'ta uzun yıllar forma giyen Toure, bu sezon başında Genoa'ya transfer olmuştu. Fransız futbolcu, İtalyan ekibinde 8 maçta şans buldu.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Medya, Spor, Haber

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