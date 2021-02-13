Fatih Karagümrük – Fenerbahçe ne zaman saat kaçta? Fatih Karagümrük - Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Mesut Özil oynuyor mu?

Fenerbahçe Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Peki, Fatih Karagümrük – Fenerbahçe ne zaman saat kaçta Mesut Özil oynuyor mu? Fatih Karagümrük - Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, merak edilen soruların yanıtları!