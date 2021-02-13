Fatih Karagümrük – Fenerbahçe ne zaman saat kaçta? Fatih Karagümrük - Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Mesut Özil oynuyor mu?
Fenerbahçe Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Peki, Fatih Karagümrük – Fenerbahçe ne zaman saat kaçta Mesut Özil oynuyor mu? Fatih Karagümrük - Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, merak edilen soruların yanıtları!
Süper Lig'de 3 dev takım aynı puanla zirvede yer alırken Fenerbahçe'nin Karagümrük ile yapacağı karşılaşma ilgi odağı oldu. Peki, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Mesut Özil oynuyor mu? Fatih Karagümrük – Fenerbahçe ne zaman saat kaçta?
FATİH KARAGÜMRÜK – FENERBAHÇE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.
FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Altay, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Valencia, Osayi Samuel, Mesut Özil, Thiam.
MESUT ÖZİL OYNUYOR MU?
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. Mesut Özil, ilk kez ilk 11'de yer aldı.